Desprotegidos se sienten en Los Naranjos

Robos, asaltos y consumo de drogas, son de los principales problemas que los vecinos de Los Naranjos señalan que hay en su colonia y piden a las autoridades mayor atención en la zona.

Luego de los hechos violentos registrados en días pasados, algunos de ellos relacionados con ataques con arma de fuego, los habitantes de Los Naranjos expresaron sentirse inseguros y desprotegidos, pero sobre todo, temerosos que la situación empeore.

Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguraron que el simple hecho de quejarse por lo que se vive en el sector, podría costarles la vida.

No, oiga, yo no me meto en esas cosas. Si me ven de ‘pone dedos’ con usted, me matan. Prefiero mantenerme al margen y no opinar”, expresó uno de los vecinos.