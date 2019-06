Descartan aplicar tandeos en el corto plazo en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- En la ciudad no se ha aplicado recientemente ningún tandeo en el suministro de agua potable, aseguró la directora de Agua de Hermosillo, Victoria Olavarrieta Carmona, quien descartó aplicar en el corto plazo alguna medida de este tipo.

“No es una práctica que vayamos a aplicar”, afirmó. “Es una práctica que en la realidad se da por falta de agua, que se nos salen de operación y ese volumen ya no lo podemos recuperar. Pero no es intencionado”.

Explicó que cuando se hacen tandeos se dañan las tuberías, lo que, a final de cuentas, se traduce en más fugas de agua.

Olavarrieta Carmona sostuvo que aunque en los últimos días los vecinos de las colonias afectadas han preguntado por esta situación, no se ha hecho ningún tandeo “porque sencillamente no es conveniente hacerlos”.

A continuación la entrevista:

Se habla de 35 colonias afectadas por falta de agua o baja presión, aunque vecinos de otros sectores distintos también han denunciado fallas, ¿cuál es la situación actual?

VOC: Tenemos otras áreas que han resultado afectadas como es la 5 de Mayo, es una colonia que se abastece del pozo 5 de Febrero. La problemática que se nos ha presentado es fallas eléctricas que han tenido que pararse algunos pozos cuando hay una variación del voltaje, por protección del propio pozo cuando hay una variación del voltaje se apaga. Y esto se debe principalmente a los ajustes que hace CFE en sus líneas por las altas demandas que se tienen en la ciudad.

Por otra parte, hemos tenido en los primeros trece días del mes de junio nueve denuncias por vandalismo en los pozos. Cortan los alambres, se roban los alambres, nos paran los pozos, y en lo que nosotros respondemos en ir a volverlos a poner activos es un tiempo en los cuales los pozos nos dejan de abastecer de agua. Son los dos problemas principales que tenemos.

¿Qué medidas se van a tomar y cuándo se restablecerá el servicio?

VOC: Las fuentes con las que contamos actualmente, si no tuviéramos alguna contingencia, alcanzan perfectamente a dar el servicio. El problema son esa salida de los pozos, en estos días de ola de calor, aunado con lo de la CFE, nos desbalancea el suministro.

De aquí de la zona de Los Bagotes tenemos dos pozos que van a entrar el día de mañana (hoy) martes o miércoles, entran porque se afectaron las bombas y ya las encargamos y se van a instalar mañana o pasado y con eso entrarían aproximadamente 100 litros (por segundo) con los que no contamos ahorita.

En el caso de los pozos estamos rentando pozos de particulares para que nos alimenten la red, aquí en Las Calizas entra uno, cerca de la presa va a entrar otro.

PIDE HABILITAR TINACOS

¿Cuándo se va a regularizarel servicio?

VOC: El día de hoy (ayer) amanecimos con muy buen nivel en todos los tanques. Sin embargo, hay que aclarar que es muy importante que las personas que tienen tinaco y lo tienen fuera de operación lo habiliten de tal suerte que durante la noche se les llenen los tanques y eso nos ayuda un poco con la cuestión de la regularización. Es una regularización por vivienda, por decirlo así. No se van a quedar sin agua, si es que guardaron un poco en las horas que menos se consume.

La zona Sur está en una cuota más baja y ellos tienen muchas fuentes que están alimentando la zona Sur. Aunque tengan agua, la solicitud que le estamos haciendo a toda la población es que nos ayuden, se solidaricen con el resto de la población, es decir, que usen el agua con responsabilidad, que usen racionalmente el agua para que nos hagan llegar un poco más de agua hacia la zona Norte.

Lo que hicimos en estos meses para prepararnos para el verano fue darle servicio a todos los equipos, rehabilitar los pozos, sin embargo, por ejemplo, tenemos algunos pozos que ya tienen 50 años y que los tenemos que reubicar, porque se nos van a caer.

¿Cuántas fuentes abastecen a Hermosillo?

VOC: Ahorita están operando 70 pozos. Pero si vemos cuántos se han perforado hay como 130. Estamos con operación del 55% de los pozos. Por qué no usamos los otros, porque esos pozos se han abatido tanto que ya no nos dan suficiente gasto.

Tenemos pozos, por ejemplo, en la zona de Las Calizas, en la zona de La Victoria y los pozos con el acueducto de Las Malvinas. En 1985, por ejemplo, La Victoria daba mil 500 litros. Y ahorita juntando las tres no damos más que 900 litros.

¿Cuánta agua se desperdicia en fugas?

VOC: Ahorita estamos enfocados a estar pendientes de todas las fugas para que en el tiempo en que la atendemos de un inicio hasta que queda restablecido el servicio estamos procurando que todas se reparen en un tiempo récord, para perder menos agua.

Está empezando el verano, ¿habrá más problemas de este tipo en los próximos meses?

VOC: Si todos trabajamos en conjunto, va a haber menos problemas. Estamos reforzando la vigilancia para que no ocurra más vandalismo en los pozos. Los pozos están en zonas difíciles de acceso. Por ejemplo, donde más problema hemos tenido ha sido alrededor de la presa. Por un lado estamos haciendo estrategias para cuidar más nuestras fuentes y evitar vandalismo, es por eso que también le estamos dando un seguimiento puntual a todas las denuncias.

En la zona Norte hay varios desarrollos inmobiliarios, ¿cómo se garantiza el abasto de agua en el sector?

VOC: Desde que llegamos con esta administración no hemos dado factibilidades ni para desarrollos ni para empresas de parques industriales si no previamente ellos nos garantizan derechos de agua. Es decir, que ellos compren el agua, los derechos de otras zonas, y nos los cedan para nosotros poder perforar y poder hacer más pozos.

No queremos frenar el desarrollo de la ciudad, no se trata de frenarlo, pero sí estamos buscando que sea la misma población la que nos ayude a poder darles el servicio. Si van a hacer un desarrollo, bueno, para poderte dar agua pues consígueme derechos. Si me consigues los derechos, te doy la factibilidad.

En eso es donde estamos trabajando, no estar dando factibilidades a diestra y siniestra.

PROYECTO A FUTURO

La alcaldesa, Célida López Cárdenas, ha mencionado la obra del acuaférico. ¿Qué implicaría para el servicio?

VOC: El acuaférico es importante porque nos permitiría derivar agua del Sur de manera independiente hacia el Norte, sin tener que pasar por la infraestructura. Pero cuando hablamos del acuaférico estamos hablando a futuro, es una obra que requiere mucho dinero, ahorita nos gustaría pero es un proyecto, un proyecto que no es para resolver este verano, ni el que viene.

Primero tenemos que resolver con herramientas, con la infraestructura que tenemos. Ya luego veremos, en un futuro, cómo poder derivar agua del Sur al Norte, a través de una línea independiente.

Se habla de alrededor de 300 millones de pesos de inversión, por medio de un fideicomiso…

VOC: Sí, pero realmente no es una obra que en este momento le competa al organismo de Agua. Soñar está bien, pero necesitamos conseguir el dinero, los recursos, y entonces eso nos ayudaría a una mejor distribución, pero el problema de la cantidad de agua, no vamos a tener más agua que esa. Aquí sí, para poder resolver el problema a fondo es un cambio de cultura, es un cambio de responsabilidad y de uso eficiente del agua. Y la solidaridad que debe haber entre todos, aunque yo tenga agua en mi casa pues no la desperdicio.



Si no fuera el acuaférico, ¿qué obra se necesita para garantizar agua para Hermosillo?

VOC: Yo creo que es el momento en que tenemos que estar conscientes de que más agua, más agua, no resuelve el problema. Esa es una realidad.

Lo que va a resolver el problema es el cambio de cultura. Por ejemplo, dicen ‘me estoy bañando a jicarazos’, no es que eso sea lo ideal, pero sí debemos dejar de utilizar por muchos minutos la regadera.

¿Cómo está la salud financiera en Agua de Hermosillo?

VOC: Estamos haciendo un gran, gran esfuerzo en reducir los gastos. Qué es lo que estamos haciendo, pagando deudas no solamente de la administración anterior, sino desde otras administraciones atrás. Estamos tratando de ser una administración responsable, no crear más deuda. Tampoco nos gusta estar pateando el bote para la siguiente administración.

¿A cuánto asciende el presupuesto?

VOC: Lo que puedo decir es que de los gastos más fuertes que tenemos nosotros pagamos alrededor de 20 millones de pesos mensuales de energía de nuestros pozos. Pagamos en promedio unos 16 millones del agua que traemos del acueducto Independencia, mensualmente. Pagamos 17 millones mensuales por la planta de tratamiento de aguas negras.

En cuestión de ingresos yo diría que no aumentamos, tenemos los mismos del año pasado porque no aumentamos la tarifa. Con los mismos ingresos y pagando 120% más de energía eléctrica, la verdad que estamos haciendo mucha gracia para poder salir avante con toda esta problemática.