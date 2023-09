Desabasto de sicofármacos: Familias de Hermosillo aseguran sigue escasez de clozapina y risperidona

HERMOSILLO, Sonora.- Familias en Hermosillo siguen sufriendo por el desabasto de medicamentos siquiátricos, pues aunque algunos de ellos ya están disponibles en farmacias, fórmulas como la clozapina y risperidona siguen en escasez, siendo pacientes con esquizofrenia o sicosis los más afectados.

Aquí en Hermosillo estamos igual con clozapina, no hay por ningún lado, sé que hay distribución aún en otros Estados, pero aquí a Sonora no ha llegado”, aseguró Alejandra Díaz Carrillo, quien tiene un hijo con diagnóstico de sicosis.

“La risperidona es otra que se sigue batallando igual, otros medicamentos ya se regularizaron, sobre todo los que son para TDA o TDAH, pero en el caso de nosotros, sufrimos el mismo calvario”, expresó.

La madre de familia, quien incluso se amparó ante el IMSS para que le otorguen el tratamiento a su hijo, compartió que ha tenido que comprar el medicamento en otros Estados para poder continuar con su tratamiento.

Aun así, cada vez le es más difícil conseguirlo, pues los precios suelen elevarse mucho, aunado al pago de envío, y no siempre encuentra el fármaco disponible por este sistema de venta.

Yo estos meses me he tenido que surtir en Guadalajara o Ciudad de México, porque la clozapina es el único medicamento que puede tomar Ulises, pero tiene que ser por paquetería, que me cuesta casi el triple del precio normal, y si hay disponibilidad.