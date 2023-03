Denuncian varios robos simultáneos a mujeres en una tienda departamental de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Una mujer aseguró que fue víctima de robo en el interior de la tienda departamental Sams Club Morelos, el pasado miércoles por la tarde y aseguró que otras dos mujeres más fueron robadas casi al mismo tiempo que ella.

En una entrevista que la afectada otorgó a esta Casa Editorial, la reportante prefirió permanecer en el anonimato, pues teme por la seguridad de su persona y la de su familia, ya que los delincuentes que le robaron cuentan con sus documentos personales.

Relató que eran alrededor de las 17:40 horas cuando se encontraba realizando compras en la tienda ubicada en la colonia Colina Blanca, cuando se percató de que había sido víctima de robo dentro del establecimiento.

Me fui a hacer un recorrido por todo el Sams y ya casi al salir, en los pasillos donde está el puré, por ahí, había unas tarimas que iban a acomodar, entonces yo al momento de querer pasar por esa tarima una mujer viene frente de mí y resulta que la mujer se metió junto conmigo, yo después me di cuenta que fue de adrede.

Hizo ella como que los carritos se atoraron, porque ella traía en la parte de abajo del carrito un costal de croquetas, la traía atravesada y eso hizo como que los carritos se entramparan; ella empezó a jalonearlo y la verdad, yo me entretuve para destrabar y en ese momento yo creo que me sacaron la cartera de la bolsa", externó.

Se dio cuenta de que su cartera ya no se encontraba en su bolsa cuando caminó unos pasos más adelante y sintió que la bolsa pesaba mucho menos, lo que le hizo revisar en el interior y descubrió que ya no estaba.

Aclaró que en un principio pensó que tal vez había dejado la cartera en su automóvil y fue a revisar, pero al no encontrarla recordó que sí la había echado, pues dentro de ella también portaba la membresía de la tienda y con ella había ingresado.

Me acerco a Servicio al Cliente y enfrente de mí estaba otra señora enfrente de mí y le dice a la que atiende: 'Oye, me acaban de robar mi cartera', y volteé a verla y le dije: '¿Te robaron también tu cartera? A mí también me la robaron'. Ya empezamos a platicar el tema y la chica del mostrador se nos quedó viendo como que estábamos comploteando la muchacha y yo.