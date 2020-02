Decide la Comuna no descontar día a quienes participen en paro nacional

HERMOSILLO, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo tomó la determinación de no descontar el día ni sancionar a las trabajadoras que decidan participar en la protesta nacional convocada para el 9 de marzo en todo el País.



“La premisa es respeto y tolerancia así que respetaremos a las funcionarias que decidan no presentarse a trabajar ese día, a quienes aseguramos no habrá ningún descuento ni sanción, pero es importante estar conscientes de nuestras responsabilidades”, destacó en un comunicado.



Las mujeres que decidan laborar, señala el boletín, podrán vestir del color que quieran hacerlo y portar cualquier distintivo que libremente elijan.



“Estamos convencidos que tenemos que impulsar un cierre de filas y todo un movimiento hacia el seno familiar, reforzar los valores de nuestras hijas y de nuestros hijos”, refiere, “debemos rescatar y fortalecer los valores que fortalezcan a las familias mexicanas, con educación y con respeto”.



COMBATIR VIOLENCIA



El Gobierno municipal por la alcaldesa Célida López Cárdenas, mantiene una postura de respeto y tolerancia a todo movimiento o manifestación pública tendiente a combatir cualquier tipo de violencia y, en especial, contra las mujeres.



“Es una tarea de todas y todos fortalecer las condiciones para que toda la sociedad, mujeres y hombres vivamos en paz”.



La Comuna estableció que funcionarias y funcionarios del Gobierno tienen el compromiso y la responsabilidad mayor que es la de servir a la ciudadanía al formar parte de la administración, para lo que fueron contratados y electos.



“Asimismo nuestra responsabilidad en ese sentido, es de cumplir con nuestra obligación. Hay labores que no pueden descuidarse porque representan un perjuicio a la ciudad y sus habitantes, así mismo, existen reglamentos, normatividad y código de ética que nos rigen como funcionarios públicos para cumplir con el cargo y trabajo que tenemos en el Ayuntamiento de Hermosillo”.