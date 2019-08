Da la voz a comunidades que no la tienen

HERMOSILLO, Sonora.- Hace más de 30 años Rita Elena Urquijo-Ruiz llegó a Estados Unidos como una adolescente que buscaba una mejor educación, pero no imaginaba que esos tres años que estaría se convertirían en décadas donde se ha dedicado a darle voz a las comunidades que no la tienen.



Rita se crió en Hermosillo en el barrio El Jito, una zona con carencias y problemas de inseguridad, donde hasta la fecha hay quienes no quieren ingresar a esta céntrica colonia por temor al vandalismo.



En una familia con once hermanos y pocas oportunidades de estudio, cuando egresó de la secundaria 24, se fue a California a estudiar la preparatoria acompañada de una familia mexico-americana.



Aunque ingresó con un pasaporte, la fecha de vencimiento solo le garantizaba un mes viviendo legalmente en el vecino País, pero conoció a la familia Portter y ellos le ayudaron a seguir.



LA OPORTUNIDAD



Sus buenas notas y su gusto por la escuela le dieron la oportunidad de estudiar una carrera en la Universidad de California, en cuatro distintos campus del Sur de este estado logró culminar un doctorado en el área de literatura y lingüística.



Su campo de estudio es la literatura y cultura mexicana y chicana, siempre se ha sentido parte de un grupo al que representa no sólo en sus clases, sino en sus textos y como parte de la vida diaria.



"Siempre me ha gustado representar a las comunidades a las que pertenezco, chicana y gay, para mi siempre es clave poder ser esa narrativa, ser esa voz para la gente que a veces no tenemos", resaltó.



Actualmente es maestra de la Universidad Trinity, en San Antonio Texas, donde imparte cursos de gramática del español, y donde recientemente ha recibido la distinción de profesor full, el nivel más alto de catedráticos dentro de Estados Unidos y al que solo el 1% de la población llega.