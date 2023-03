DJ transporta a adultos mayores a sus mejores tiempos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- A los 101 años de edad, la señora María pasa los días en el Asilo de Fátima, en la colonia San Benito, recordando las melodías de su juventud, pero sin la posibilidad de oírlas como quisiera, pues comparte una casa con 19 mujeres.

A decir de la coordinadora de la casa hogar, Diana Castillo, los hijos de la centenaria mujer son muy mayores y se les dificulta darle los cuidados que ella necesita, por lo que tomaron la difícil decisión de llevarla al asilo.

La música es un vehículo que transporta a las personas a tiempos mejores y lo mismo pasa con María, quien recuerda con nostalgia las canciones de José Alfredo Jiménez, su intérprete favorito.

Pero si las personas de la tercera edad no van a la música, Bastón: Sesiones Integrales de Música para Adultos Mayores, proyecto del DJ Siddhartha Fonz, se aseguraría de que la música fuera hacia María.

Acompañado únicamente de tornamesa y laptop, el “Disc Jockey” presentó una serie de clásicos musicales a las residentes del Asilo de Fátima y, como maestro de ceremonias, complació tanto a las presentes como a sus familias.

Me la estoy pasando más que bien”, exclamó María, “me parece muy bien que nos traigan estos eventos porque todos tenemos ese sentimiento vivo guardado, me da mucho sentimiento acordarme de mis tiempos, me gustaba mucho bailar, muchos me sacaban y las otras muchachas se quedaban sin bailar”.

HACE 17 AÑOS

Cuando Siddhartha Cristo Fonz Ocaña tocó por primera vez el equipo DJ de su tío hace 17 años, jamás imaginó que crearía un efecto dominó que lo llevaría a ofrecer música para adultos mayores en asilos de todo el País.

El artista de 36 años, originario de la Ciudad de México, pasó de grabar canciones en cassette usando su estéreo en la niñez a convertirse en uno de los tres únicos DJ en el mundo en crear ambientes de entretenimiento para personas de la tercera edad a través de la música.

El tema de ser DJ para personas mayores es darles la capacidad y la libertad de elegir su música, más allá de utilizar tecnología es aprovecharse de esta para poder ponerle canciones que en otros tiempos era difícil poner”, explicó, “ese es el propósito de Bastón”.

Dora, de 89 años, residente del Asilo de Fátima por poco más de un año, recordó sus días de juventud gracias a “Bastón”, el cual presentó dos de sus canciones favoritas.

Realmente de maravilla, me ha gustado mucho la música, es de todos los tiempos, es muy bueno para nosotros”, expresó, “cuando era joven lo que escuchaba mucho era la música de tríos como Los Panchos y Los Diamantes”.

No siempre hay alegrías como las de ahorita”, expuso, “así que es muy grato, mis canciones favoritas son ‘Júrame’ y ‘Yo sé que Nunca’ y ya las pusieron”.

ACOMPAÑAMIENTO

El proyecto “Bastón, sesiones integrales de música para adultos mayores” comenzó en 2013 a través de una colaboración con la doctora geriatra Claudia Sofía Velasco Aburto, de Mexicali, quien le sugirió llevar a cabo este proyecto como parte de un acompañamiento geriátrico, tanatológico y sicológico para los adultos mayores.

Para Siddhartha Fonz, el convertirse en DJ para personas de la tercera edad le hizo percatarse de la cantidad de música popular que debe rescatarse y del efecto que tiene en los adultos mayores, por lo que procura involucrar a las personas lo más posible en su presentación.

El público se ha comportado bastante padre, me han recibido con una calidez increíble, y digo ‘increíble’ porque a veces piensa que por ser ancianos van a tener una mala actitud, pero ya llevo 10 años actualmente y nadie me ha dado un coscorrón todavía”, sostuvo.

Según su propio testimonio, el paso de Fonz como mesero en la industria restaurantera fue uno de los peldaños que usó el artista para mejorar su trato con la gente, pues eso le enseñó el valor de saber servir a las demás personas.

Para el DJ, parte de este proyecto funciona a un nivel personal, intentando replicar el entusiasmo que tenía al acudir a fiestas familiares donde los adultos bailaban, comían y convivían en un ambiente fraternal.

Me gustan mucho las buenas reuniones, aquellas donde se puede cantar, bailar, estar a gusto con mis seres queridos, en mi familia se organizaban las fiestas, lo que más recuerdo era que los abuelos, las tías y señores mayores eran quienes las organizaban: Alimentos, bebidas, no solo una cosa muy vasta y nutrida y generosamente eso es lo que me ha llevado a esto”, destacó.

El artista cuenta con una licenciatura en Derecho, con especialidad en Derecho Notarial y Coorporativo, por la Universidad Humanitas de Ciencias Jurídicas, en la Ciudad de México, sin embargo su intención de formalizarse como DJ lo llevó a certificarse formalmente por la Universidad G. Martell de la Música por producción de música electrónica con software.

La experiencia más grata que ha tenido como DJ fue entretener a pacientes de Alzheimer, quienes, pese a toda expectativa, probaron ser uno de los mejores públicos para los que Fonz haya tenido el privilegio de presentarse.

Verlos cantar y bailar, así como ver a sus familias reunidas a través de una actividad proactiva como esta es el recuerdo más impactante y grato que haya tenido”, relató.

Poseído por el espíritu de la música, Luis Matías, residente de 90 años del Asilo Juan Pablo II, en la colonia San Benito, dijo sentirse revitalizado gracias a la iniciativa de Bastón y lo demostró sacando sus mejores pasos de baile.

Yo estoy feliz, encantado de la vida, me ha encantado este momento, a mí me gusta mucho la música, tengo 90 años, yo pasé por todo eso en su tiempo, así que me trae recuerdos”, señaló, “algún tiempo de mi vida, me fui de Hermosillo a la Ciudad de México, Martha Bracho tenía un grupo de bailarinas intérpretes y una de esas personas me enseñó algunos pasos, no mucho, pero me ayudan a defenderme de repente porque me gusta mucho el baile”.

Brindar entretenimiento a adultos mayores a través de la música no es considerado un trabajo, sino más bien una labor voluntaria o servicio social, lo cual el DJ no consideró como algo negativo, sin embargo recalcó que esta actividad debe profesionalizarse.

Me siento responsable de querer incursionar en lo profesional, tengo todas las intenciones de proveer este material para el estudio degeriatras, tanatólogos y nutrir sus estudios con información”, mencionó, “me gusta pensar que esto se convertirá en un trabajo”.

El trabajo de Fonz ha quedado documentado a través de su página de Facebook “Bastón: Sesiones Integrales de Música para Adultos Mayores”, además de su página de Instagram: “djbaston.13”.

Esto comentaron algunos residentes:

