Cuidado con las fiestas en casa ajena; hay multas de hasta 25 mil pesos

HERMOSILLO, Sonora.- La responsabilidad del dueño de una casa que la presta para una fiesta va más allá de tenerla presentable para la reunión; si algo sale mal puede hacerse acreedor desde una multa que va de 4 mil a los 25 mil pesos, hasta responsabilidades penales que lo pueden llevar a la cárcel.



Y es que si entre los jóvenes hay menores de edad y alguno consume drogas o alcohol, el dueño de la casa puede ser acusado de corrupción de menores, delito que se persigue por la vía penal.



Para una fiesta en casa, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Inspección y Vigilancia, no debe de haber más de 80 personas, pues de lo contrario la Policía cancela el festejo, aunque haya tramitado permiso.

Por eso la recomendación del abogado Luis Fernando De la Ree es pensarla dos veces antes de prestar el domicilio a amigos e incluso a los familiares, porque la responsabilidad legal recae en el dueño del predio si hubiera un problema, aun cuando ni siquiera haya participado o esté presente en la reunión.Destacó que es muy importante poner atención al momento en que se realiza una fiesta privada en los hogares o si alguien más la organiza, principalmente si van a asistir menores de edad y habrá bebidas alcohólicas."Cuando ocurre una sanción o multa, no se estará cuestionando quién fue el que organizó la fiesta, sino de quién es el lugar o la propiedad, por eso es que muchos jóvenes les piden la casa a otros para que no les afecte a la de ellos."Saben que tienen ese riesgo si hacen la fiesta en la suya", dijo, "entonces, piden una prestada, hacen su ‘desgarriate’ y la responsabilidad, tanto de multas como de posibles sanciones penales por consumo de drogas, venta de drogas, recae sobre el dueño de la casa".Luis Fernando De la Ree advirtió que uno de los delitos más graves en los que se pudiera ver involucrado el dueño del lugar es el de corrupción de menores, con el simple hecho de que las autoridades detecten que un menor de edad consumió alcohol o drogas en la fiesta que se realizó en su propiedad.Al momento de realizar una reunión en un domicilio el dueño de la casa debe de tramitar un permiso ante el Ayuntamiento y así evitar hacerse acreedor a una sanción que podría ir desde los 4 mil hasta poco más de 25 mil pesos, si la fiesta se sale de control; si es reincidente el monto será el doble."El documento tiene un costo de 675 pesos y es sólo hasta las 12 de la noche, si la persona desea extender el tiempo debe pagar un extra de 500 pesos y es hasta las dos de la mañana", explicó Gino Saracco Morales, director de Inspección y Vigilancia.En ocasiones durante las reuniones hay menores de edad y es entonces la Dirección de Alcoholes la dependencia encargada de sancionar al dueño del lugar donde se hace la fiesta."El dueño de la casa no se hace responsable si algún invitado sufre un percance al salir del lugar", aseguró, "ya que siempre se recomienda que las personas hagan uso de taxi o Uber para no manejar alcoholizados".

¿QUÉ DICE LA LEY?

Prestar una casa para una fiesta y donde hay menores invitados es una situación que conlleva una gran responsabilidad.

Y es que podría prestarse a varias situaciones, como que haya menores y bebidas embriagantes o incluso drogas, sin que el dueño de la vivienda lo sepa.

Lo que dice el Código Penal para el Estado de Sonora en su Artículo 168 es: “A quien obligue, procure, facilite, induzca, fomente, propicie, promueva o favorezca el consumo de narcóticos o de sustancias tóxicas por parte de un menor de edad o de quien no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho, se le aplicará la pena de 5 a 12 años de prisión y de 40 a 300 días multa”.

TOP DE COLONIAS CON MÁS “FIESTEROS”

Las colonias que acumulan más reportes, incluso con “fiesteros” reincidentes son:

Los Jardines.

Las Minitas.

Nuevo Hermosillo.

ES BUENO SABER QUE...

50 a 60: Los reportes que se reciben durante el fin de semana.

Los reportes que se reciben durante el fin de semana. 45 decibeles: No debe de exceder el volumen de la música de esos niveles. Los inspectores traen un instrumento para medirlo; SI HAY un reporte, aún con el permiso en regla, si sobrepasa el límite podrá ser multado.

No debe de exceder el volumen de la música de esos niveles. Los inspectores traen un instrumento para medirlo; SI HAY un reporte, aún con el permiso en regla, si sobrepasa el límite podrá ser multado. 80 personas: El máximo de invitados que puede haber en una fiesta en casa. AUNQUE haya permiso de por medio si excede de ese número, LA AUTORIDAD PUEDE detener la fiesta.

¿Problemas con alguna fiesta?

Puede llamar al número de proximidad: 662-475-71-54