Covid en Hermosillo: Personas que no habían salido en meses esperan ser vacunados en colonia Café Combate

HERMOSILLO.-En el Módulo de Vacunación de la colonia Café Combate, está todo listo para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en espera de que el Ejército lleve las vacunas.

Por lo pronto en este módulo se realiza el registro y poco a poco van pasando a los adultos mayores que llegaron primero y a quienes tienen algún problema de movilidad.

Guadalupe Amparano llegó a las 07:00 horas y fue la primera en la fila.

En el caso de Esperanza Bravo es la primera vez que sale desde su operación, hace 5 meses.

Tengo 5 meses que me operaron y no he salido a ninguna parte", relata la señora Esperanza Bravo, de 86 años de edad.