Agrupación exigirá con marcha reactivación de clases presenciales en Sonora

HERMOSILLO.- La agrupación ciudadana “Abre mi Escuela Sonora” marchará hasta la casa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano el próximo martes para exigir que se reactiven las clases presenciales en el Estado.

El día martes vamos a hacer recorrido, igual en caravana de carros, pero ahora hasta la casa de la Gobernadora”, informó Inan Lagarda, líder de la agrupación.

“Esto para recordar en todo momento que el Gobierno tiene la obligación de tener las escuelas abiertas, porque en un principio se entendió que se cerrarán, no conocíamos el virus y demás, pero ya pasaron quince meses, el padre de familia debe tener la opción de decidir si manda a sus hijos o no, pero el Gobierno no puede ser libre de decidir, ellos tienen que brindar educación”, aseveró.

El recorrido iniciará a las 18:30 horas en el cruce de los bulevares José María Morelos y Juan Bautista Escalante (Progreso), para bajar hacia la casa de la mandataria.

A todos los asistentes, Lagarda los invitó a acudir con cubrebocas, gel antibacterial y distanciamiento social de otras personas, para evitar la propagación del Covid-19.

Esta caravana sería el segundo acto de manifiesto hecho por la agrupación, ya que el pasado 24 de junio realizaron la misma actividad, pero partiendo del Estadio Sonora, con rumbo a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura.

Ahí, tuvieron una reunión con el titular de Educación en Sonora, Víctor Guerrero González, para exigir la reapertura de las escuelas, pero no recibieron la respuesta que esperaban.