Convoca a donar insumos para médicos que están en pueblos de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Su hermano es médico y trabaja en Alemania; su prima es doctora y realiza su especialidad en Durango, por ello Laura Vizcarra Carranza conoce de viva voz la importancia de que los profesionales de la salud tengan a la mano jabón, cubrebocas, alcohol gel y guantes para luchar contra el Covid-19. De ahí surgió su necesidad de ayudar.



Decidió crear una página para hacer donaciones y enviar a las unidades médicas alejadas de Hermosillo.



La joven, empresaria y activista, contó que por medio de redes sociales y algunos influencers pudo obtener algunos insumos y mandarlos a una prima quien realiza su especialidad en Durango, pero luego fue contactada por varios residentes que estaban en una situación similar.



“Somos siete jóvenes que buscan apoyar a su propia manera, por ejemplo mi hermano es doctor y está en Alemania y la situación es similar acá, pero ellos tienen el equipo necesario”, relató, “aquí en México tengo a una prima haciendo su servicio en un pueblito y no tienen ni cubrebocas”.



Al conocer la situación que pasan muchos jóvenes internistas, Laura decidió alentar a los demás a donar lo esencial.



“Me contacté con algunos influencers en Instagram para que me dieran publicidad y entonces dos muchachas me contactaron de que necesitaban ayuda, ya que muchos de su salón estaban en diversos pueblos y no tenían ni jabón para lavarse las manos”, dijo.



CREAN GRUPO



Por medio de un grupo de WhatsApp, Laura y Lucía Yáñez, pasante de Medicina, contactaron a otros pasantes en comunidades del Estado para saber cuáles eran sus necesidades. El grupo está conformado por más de 50 jóvenes residentes y enfermeras.



“Se pasó la voz y todas estamos en ese grupo de WhatsApp, ni siquiera nos conocemos en persona y cada una estamos haciendo lo posible para ayudar”, agregó.



Laura, quien tiene una empresa de envíos, manifestó que ella por medio de su negocio enviará sin costo los donaciones que se les hagan llegar.