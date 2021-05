Considera David Figueroa dar enfoque preventivo en materia de seguridad

HERMOSILLO, Son.- La seguridad es “el tema de temas en Hermosillo”, externó el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, David Figueroa Ortega.

No hay colonia que me pare en donde no sea el tema, lo que te quita el sueño, lo que no te deja desarrollarte, lo que no permite a doña Carmelita salir en la noche a la farmacia, que la tiene a una cuadra, porque la pueden asaltar, acusó.