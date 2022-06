Con sus esculturas, busca curar emociones

HERMOSILLO, Sonora.- Por medio del arte, Luis Eduardo Encinas Castellón inmortaliza a las personas y ayuda a sus familiares a superar situaciones que quedaron inconclusas y que en vida no pudieron reponerse, a través de una escultura personalizada.

El artista, de 37 años de edad, tuvo que enfrentarse a una situación personal para darse cuenta de que su trabajo podría ayudar a las personas a superar la muerte de un ser querido y “cerrar ciclos”.

Luis Eduardo estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Sonora con especialidad en escultura, donde reforzó su talento y aprendió a conocer los materiales, los procedimientos y las herramientas que se necesitan para alcanzar el profesionalismo.

Luego de algunos trabajos realizados, se dio cuenta de que su arte podía servir como terapia para algunas personas experimentado el sentimiento por la pérdida de un familiar, pero lo terminó comprendiendo cuando él mismo se enfrentó a dicha situación.

Cuando falleció mi abuela, el 23 de diciembre de 2019, yo no tuve la oportunidad de despedirme de ella, ya que estaba en Navojoa y yo seguía aquí (Hermosillo) trabajando, y de un día para otro, me avisaron que ya no estaba bien, que ya no iba a vivir más. “Para cuando llegué, no alcancé a verla despierta”, relató, “entonces, decidí que iba a despedirla a mi manera. Materialicé su imagen a través de la escultura y por medio de ella fue que me ayudó a soltarla y poderle decir las cosas que no pude en vida”.