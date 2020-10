Con 'hamburguesada' y rifa el 31 de octubre, Cristina pide ayuda para cirugía debido a un padecimiento genético

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a un raro padecimiento genético, Cristina Durán desarrolló una malformación corporal en el área de las axilas, la cual ha afectado su vida tanto física como emocionalmente, por ello, con la ayuda de su familia, la joven pide ayuda a la ciudadanía para una cirugía.

decidió hacer todo para quitársela.

"Hace 14 años o 15 me salieron estas bolitas en las axilas, yo pensé que eran granitos porque eran muy pequeños, pero como no se quitaban las revise con mi ginecólogo y me dijo que eran unas glándulas mamarias que se desarrollaron en esa zona", explicó.

"El me advirtió que podían crecer, no en todos los casos sucedía, pero hay algunos donde sí se forman dos senos más y que incluso podía hasta salir leche por ahí", recordó.

La joven, de 32 años, quiso creer que eso no le pasaría a ella y decidió no operarse en ese momento, pero después de su primer embarazo empezó a notar como las "bolitas" empezaron a crecer, e incluso, a producir leche materna, haciendo realidad su mayor miedo.

"Cuando me embaracé por primera vez las bolitas empezaron a crecer, fue entonces que el médico me dijo que cuando tuviera a mi último hijo me tenían que operar, porque esas bolitas pueden llegar a convertirse en cáncer de mama".

"Me volvió a dar miedo y de eso ya son 6 años, pero ahorita ya me crecieron mucho; no puedo bajar los brazos, cuando llega mi menstruación se me inflaman tanto que tengo que estar con los brazos arriba. No puedo usar brasier, ni ropa pegada, porque arden", expresó afligida.



Por si fuera poco, debido a que tocarlas le produce tanto dolor, tampoco puede usar desodorante, prendas de vestir a su medida o depilarse dicha área, situaciones que han empezado a afectar también su salud emocional y autoestima.

"No me puedo poner ropa bonita, no me puedo depilar, no puedo usar desodorante, no puedo ni tocarme, tengo que usar ropa muy holgada porque se me ven y no me gusta", admitió.

"No soy muy dada a que me importe el físico, estoy muy contenta con lo que soy y como soy, pero con esto no puedo, por el dolor y sobre todo lo extraño que es el caso".

Afortunadamente el padecimiento tiene cura, una cirugía de 75 mil pesos, la cual en Sonora solo la realiza el Hospital San José.

Durán pide el apoyo de las personas para poder extirpar las referidas glándulas mamarias y recuperar su vida.

"La verdad es que yo no tengo para pagar 75 mil pesos, para muchos es poco, pero yo no puedo, por eso estamos haciendo una hamburguesada para el próximo 31 de octubre", anunció.

"Tenemos como meta vender 500 hamburguesas, además de otros 500 boletos para la rifa de un asador con carne. Parece mucho, pero si pienso todo lo bueno que significa para mí, me da confianza de que podremos lograrlo", expuso ilusionada.

Aunque no tiene una fecha límite para realizarse el procedimiento quirúrgico, Cristina espera que sea a la brevedad posible, por lo que solicita ayuda de quien así lo desee para lograrlo.

¿Cómo puede ayudar a Cristina Durán?

Los interesados pueden pedir una hamburguesa o boleto para rifa por medio de Whatssap a los teléfonos: 662 463 3970 o al 662 496 7822.

La entrega se realizará en la calle segunda #201, entre Ramón Noriega y Lauro Gálvez o bien a domicilio, con un costo extra.