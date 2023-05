Cómo y dónde realizar trámite de migración de tarjeta de su banco anterior a Banco Bienestar

Hermosillo, Sonora.- Quedan ocho días para que más de 37 mil adultos mayores y discapacitados sonorenses realicen su migración de tarjeta de su banco anterior a Banco Bienestar, y se les solicita que acudan en estos días al sitio correspondiente a realizar su trámite, sentenció el delegado de Bienestar en Sonora.



Jorge Luis Taddei Bringas hizo un llamado urgente a los adultos mayores y personas con discapacidad que desde hace varios años están recibiendo su apoyo bimestral en una tarjeta perteneciente a los bancos BBVA Bancomer u otros, que tienen hasta el 30 de mayo para realizar el trámite.



Explicó que durante el presente mes se realizó este proceso de migración de bancos comerciales al Banco Bienestar, pero ayer se inició con un segundo proceso, ya que 37 mil sonorenses aún faltan de realizar dicho trámite y a partir de hoy quedan siete días para hacerlo.



Hicimos unas jornadas en noviembre y diciembre para Banamex, enero, febrero y marzo para BBVA Bancomer, ahora estamos trabajando con los otros bancos y todavía hay 37 mil personas que no se acercan.

Claro, nosotros hacemos el esfuerzo, si por alguna razón no vienes a cambiar, se te deposita el siguiente bimestre en tu anterior tarjeta, pero eso tiene un límite de tiempo. Si ya no se hace el cambio, nosotros consideraremos que algo está pasando, entonces, se suspende el pago”, enfatizó.