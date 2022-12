Cobertón navideño El Imparcial: “Tenemos frío, están las cobijas muy delgadas”, Rosa y Francisco

HERMOSILLO, Sonora.- La llegada de la Navidad no le es tan emocionante para Rosa Martina Cano Cuamea, habitante del ejido San Bartolo, pues asegura que no sabe si en su casa tendrán cena de Nochebuena, ya que la situación económica en su familia no permite realizar gastos así.

La mujer, de 70 años de edad, vive en la zona rural Oriente de Hermosillo junto con su esposo Francisco Castañeda García, de 76 años, y su hijo Rito, de 35, quien se hace cargo de sus padres, pero el dinero que gana apenas les alcanza.

El muchacho trabaja y a nosotros nos dan el ‘70 y más’, pero nos tenemos que esperar a que nos lo den y es largo el tiempo, y trabaja mi hijo, pero gana muy poquito, a veces me da 200, 300 pesos a la semana y no me alcanza, si no más el kilo de manteca vale como 60 pesos y el kilo de harina, 20”, dijo.

En ocasiones comen tres veces al día, según platicó Rosa Martina, pero platillos sencillos, como frijoles o sopa.

Aunque para muchos, el ingreso de los frentes fríos que se han registrado en Sonora son el aviso del inicio de las fiestas decembrinas, lo que los llena de alegría y ánimo, para algunos otros son un gran problema, pues no tienen cómo cubrirse del frío.

Tenemos frío porque están las cobijas muy delgadas”, expuso, “ahorita tenemos un cuartito de bloque, porque me la hicieron cuando el agua me tumbó la casa, pero antes era de adobe y techo de cartón”.

“Los hijos que están casados cooperaron y compraron bloques y cemento, pero está muy caro, no pudieron para tanto porque apenas alcanza”, agregó, “cuando me dan la ayuda es puro pagar”.

Rosa comentó que aún así, su casa tiene varios huecos por donde se cuela el viento y la pasan mal en el invierno, ya que no cuentan con las cobijas suficientes para cubrirse en la noche y lo único que les queda es soportar las bajas temperaturas.

Ojalá nos pudieran regalar aunque sea una cobijita, porque sí está duro el frío o que nos pudieran regalar algo para la Nochebuena porque no hace mucho que nos dieron la ayuda, pero se nos fue en puro pagar y pagar”, externó.

Si desea apoya a la familia Castañeda Cano, puede traer su donativo con etiqueta a las instalaciones de EL IMPARCIAL, ubicado en Sufragio Efectivo y Mina, número 71, en la colonia Centro o solicitar información al 66-22-59-47-00.