Cobertón Navideño: María Cruz necesita apoyo para ella y sus nietos

HERMOSILLO, Sonora.- Enferma y sin poder trabajar debido a una parálisis facial y dolor de espalda, María Cruz Guzmán necesita el apoyo de los hermosillenses para tener cobijas y ropa de invierno para sus dos nietos de 13 y 6 años, de los cuales se hace cargo.



“Me dio una parálisis facial y aparte tengo un dolor muy fuerte en la ciática, pero no he podido conseguir las pastillas que necesito y se me dificulta mucho salir a vender las papas o los duros a la calle, que es de lo que me mantengo”, explicó.



Muchos vecinos que la conocen van y le compran la mercancía hasta su casa para evitar que salga, lo que le ayuda a comprarle alimento a sus nietos o pagar el transporte a sus escuelas, pero esta consciente de que esas no son las únicas necesidades que tienen los niños.



“Los dos necesitan zapatos para la escuela, ropa de invierno, sudaderas. También me gustaría mucho que pudieran tener tenis para cuando salen, aunque sea usados y pues despensa para que coman de todo”, manifestó.



PARA SUS NIETOS



Al preguntarle si ocupaba algo para ella, la abuela negó de inmediato y reiteró que eran los dos menores para quienes requiere ayuda, pero después de unos segundos se retractó y agregó que si podía pedir algo, sería mercancía para el trabajo.



“Si alguien me quiere dar algo, que me den churros para hacer o papas para vender, salsas, no sé, algo para que pueda trabajar ya que me componga y tener dinerito para ellos”, añadió.



Si está en posibilidad de ayudar a María Cruz puede ir a dejarle cobijas o ropa de invierno a su domicilio ubicado en la Calle Mina Final de la colonia Las Pilas o hacerlo a través de EL IMPARCIAL.