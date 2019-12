Cobertón Navideño: Abuelito pide cobijas para él y sus nietos

HERMOSILLO, Sonora.- Un abuelito con bastante amor por sus nietos, pero con muchas necesidades, es como se describió Andrés Raymundo García Montijo, un hombre de 63 años que necesita cobijas y despensa.



“Casi todos los días vengo a ver a mi hija y mis cinco nietos, aquí me la vivo porque me gusta mucho estar con ellos y ayudarlos con lo que se pueda: Unas tortillas, una barra de pan, unos frijolitos, lo que sea que me dé la gente.



“Ahí pobremente pero sin dejarlos de lado porque los quiero mucho y con todo y necesidad uno le busca para ayudarlos a salir adelante”, expresó.



PROBLEMAS DE SALUD



Raymundo fue atropellado hace diez años, desde entonces no ha podido volver a trabajar, ya que asegura le dejaron la rodilla derecha muy lastimada y por ello obtiene el sustento diario de lo que gana con la venta de botes que recolecta y la ayuda de quienes lo conocen.



Con las bajas temperaturas tanto él como su hija y nietos han tenido dificultades, ya que la ropa de invierno y los cobertores son de sus principales necesidades.



“Ahorita yo no tengo más que una cobija para mí; los niños tampoco tienen ropa pa’ cubrirse del frío y se tapan ahí hechos bola todos con una cobija grande que tiene su mamá, pero esta muy vieja y mi hija ahí anda preocupada, la pobre, porque no tiene, hasta se enfermó de la presión alta”, contó.



Para ayudar a Raymundo y su familia, puede acudir a la calle Nicaragua #53 de la colonia La Matanza, donde se pasa la mayoría del tiempo, o traer su donativo a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina #71, en la colonia Centro.