Cobertón El Imparcial 2023: Abuelito sólo tiene una cobija para sortear el frío

HERMOSILLO, Sonora.- Tras las bajas temperaturas que en los últimos días se han registrado en la ciudad, José Carmen Servín Villegas ha estado sobrellevando las noches heladas que se viven en la invasión Alcatraces, pues aseguró que sólo cuenta con una cobija.

El hombre, de 73 años de edad, sobrevive de la pensión que recibe cada mes, después de haber trabajado la mayor parte de su vida en una empresa dedicada a la construcción, pero la suerte aparentemente no le ha favorecido, pues apenas le alcanza para comer.

Platicó que desde hace varios años se separó de su esposa y sus hijos tienen su propia familia, lo que lo orilló a buscar un terreno al Sur de la ciudad, en donde vive solo desde hace aproximadamente 12 años.

La vivienda de José Carmen es de cartón y madera, pero tiene algunos huecos en el techo por el desgaste y es por donde se cuelan el frío que le llega a calar hasta los huesos.

Pues la casa es de cartón y madera, y pues me tapo con la cobija, con lo que haya, porque hace mucho frío. Hacen falta las cobijas, luego está todo hueco el techo, las paredes y se mete lo helado”, dijo.

El adulto mayor indicó que aún con sus carencias, se siente agradecido con la vida, ya que cuando llegó a vivir al terreno que invadió, vivió por unos meses debajo de un arbusto (carnaval), el cual apenas lo cubría del frío.

Comentó que le gustaría recibir el apoyo de la comunidad, pero no pondría condiciones, pues la ayuda tiene que ser de corazón y aceptará lo que las personas le compartan, especialmente en los días de celebración navideña, ya que no tiene nada planeado porque no tiene los medios.

EL IMPARCIAL y La i lo invitan a participar en el Cobertón 2023 y donar cobijas nuevas o en buen estado, que le serán entregadas a José Carmen Servín Villegas, de 73 años, en su nombre.

Para hacer este donativo puede acudir a las oficinas de esta Casa Editorial, localizadas en Sufragio efectivo y Mina, número 71, colonia Centro, y para cualquier duda o aclaración puede marcar al número 66-22-59-47-00.