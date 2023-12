Cobertón El Imparcial 2023: “Nos hacemos bolita para no tener tanto frío”, comenta Trinidad

HERMOSILLO, Sonora.- A duras penas ha ido pasando los días fríos la familia de Trinidad Juárez Anduaga, quienes desde hace más de 30 años viven en la invasión El Ranchito y tienen que ingeniárselas para aguantar las bajas temperaturas.

Como cada temporada invernal, Trinidad se preocupa por el bienestar de sus cinco hijas y sus diez nietos, con quienes vive en un predio ubicado en Abelardo L. Rodríguez final, a un costado de las vías del ferrocarril.

Sí hace mucho frío, pero nos hacemos bolita para no tener tanto frío y calentarnos un poquito, porque las cobijas no son suficientes”, dijo.

Platicó que sólo cuenta con un cuarto de lámina galvanizada en la que durante muchos años vivió con sus hijas y su esposo, pero la mayoría de ellas se casaron y ahora viven a un costado de su vivienda, pero la situación de ellas es mejor.

Mis yernos me están haciendo un cuartito que nos regaló el Gobierno, el material, y pues me dijeron que para ahora, en diciembre, me lo terminan, a ver si se puede, ojalá que sí, porque vivimos en este otro de lámina y es muy helado.