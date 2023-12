Cobertón El Imparcial 2023: La casa de Margarita es un “refrigerador”

HERMOSILLO, Sonora.- Las lluvias que se pronostican para estos días representan una bendición para la mayoría de los sonorenses, pues 2023 fue un año poco beneficiado por el dios Tláloc, pero no lo será así para Margarita Silva Camarena, ya que una parte de su vivienda no tiene techo.

Cuenta con una pequeña casa de cartón y madera, en la invasión El Guayacán, al Norte de la ciudad, y aseguró que en esta temporada empezó a sufrir “las de Caín”, pues una parte de su hogar está prácticamente a la intemperie.

Destacó que en las mañana y noches son las que más se sufre, ya que los fuertes vientos que se sienten en su casa son bastante helados y no le queda de otra más que acurrucarse en su cama con una cobija que tiene, ya que las demás trata de ponerlas en los huecos del techo.

“Si no tapo, va a hacer más frío de lo normal que hace, porque está descubierta la casa, por eso ahorita me subí al techo para ver si arreglo un poquito”, dijo.

Margarita, de 42 años de edad, externó que lo que más le preocupa es que llueva en la ciudad y termine por inundarse, como le ha sucedido en otras ocasiones, y le gustaría que la pudieran apoyar con lámina de cualquier tipo, para poder tapar el hueco que está cerca del área de la cocina.

Sí quisiera que me ayudaran con lámina, no le hace que esté usada o algo. Ahorita andaba arriba arreglando el techo y no tengo, y si llueve, me voy a mojar otra vez toda.