Cobertón El Imparcial 2023: Familia soporta el frío sin cobijas ni buen techo

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace ocho años, Gladys Bravo López, de 35 años de edad, vive con su esposo y sus hijas en la invasión El Guayacán y asegura que esta temporada invernal ha sido una de las peores que han experimentado, ya que no tienen cómo arroparse.

La madre de dos niñas explicó que las cobijas con las que contaba tuvo que ponerlas en las paredes y el techo para tapar los huecos que hay en la lámina de cartón y evitar de que el frío ingrese a su hogar lo menos posible,

Sí nos hacen falta cobijas, cobertores, porque aquí arriba se siente mucho más lo helado que en las casas de abajo, porque desde tempranito, ya en la tarde, empieza a sentirse el frío, a correr el aire y nos tenemos que meter.

Gladys destacó que su esposo es albañil, pero tiene trabajos eventualmente y es el único ingreso de dinero con el que cuentan, ya que mientras él trabaja, ella cuida a sus hijas y se encarga del hogar, aunque a veces recolecta material para reciclar y lo vende, pero en pocas ocasiones.

Voy a ver si alguien me regala una lona o algo, porque si se mete mucho el frío y siento que este año nos ha hecho más, porque las cobijas que también nos habían regalado, las tuve que poner en los huecos”, aseveró.

Para las fiestas de fin de año, Gladys aseguró que no tiene nada planeado en especial, ya que no saben si tendrán la manera de solventar una cena, pues la Nochebuena pasada solo tuvieron lo básico y Santa no visitó a sus niñas, excepto por un regalo que buenos samaritanos les obsequiaron.

A mí me gustaría que nos ayudaran con cobijas y con material para tapar las grietas, ya que le pongo las cobijas y lona, pero no se da abasto, y pues nos quedamos sin taparnos, sólo una cobija para las niñas y otra nosotros.

