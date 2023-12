Cobertón El Imparcial 2023: Abuelo desea cobijas y juguetes para sus 4 nietos

HERMOSILLO, Sonora.- El deseo de ver a sus nietos felices motivó al señor Francisco Jaquez Esquiron, de 70 años de edad, a pedir ayuda a la ciudadanía para conseguirles cobijas y juguetes esta temporada navideña.

Francisco, quien se dedica principalmente a la albañilería, señaló que él cuida de sus cuatro nietos mientras su madre sale a limpiar casas, pero lejos de verlo como un problema, para él es el mejor momento del día.

Es lo máximo estar con ellos, cuando está su mamá, a veces me dice que me vaya a dar una vuelta o descanse, pero no, aquí estoy muy a gusto jugando con ellos”, expresó,