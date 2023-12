Cobertón El Imparcial 2023: Señora Evangelina con lágrimas pide cobijas y una silla de ruedas para su esposo

HERMOSILLO, Sonora.- Con lágrimas en los ojos, Evangelina Herrera González pide cobijas y una silla de ruedas para su esposo, quien sufrió un infarto cerebrovascular que lo dejó inválido hace casi un año.

Desesperada por la situación que atraviesa su ser querido, quien era uno de los principales proveedores de su hogar, la mujer de 52 años solicitó ayuda a través del Cobertón de EL IMPARCIAL.

“Se requiere una silla para él porque la que tiene no le sirve, se va para enfrente y se puede caer”, sostuvo, “ahorita lo que me interesa es él, yo quiero que salga adelante y si hay ayuda para él, se los voy a agradecer”.

Necesitamos también pañales para poderlo cambiar y cosas para alimentarse, luego no tenemos luz porque pues no tenemos cómo pagar, me da tristeza que viva así”