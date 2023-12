Cobertón El Imparcial 2023: Brenda vende ropa para salir adelante, pero no tiene para cobijas

HERMOSILLO, Sonora.- Días difíciles son los que han tenido que enfrentar Brenda Elizabeth Becerra Arce y su familia, luego de las bajas temperaturas que desde hace varios días comenzaron a sentirse en la invasión Nueva Ilusión, al Sur de la ciudad.

Vive con su esposo Carlos, de 21 años, y su hija Karla, de 2 años, en una casita modesta, construida de cartón y madera, pero aseguró que no está en buenas condiciones, ya que es material que le habían regalado y era usado.

Aseguró que su esposo actualmente está desempleado y sólo ha trabajado como guardia de seguridad, mientras que ella vende ropa usada que le regalan y esta es la única entrada de dinero que tienen, por lo que de momento no pueden comprar ropa abrigadora, mucho menos cobertores.

Vendo ropa, aquí traigo una ropita que salí a vender, porque la verdad, sí necesito ayuda porque mi casa casi se cae, tiene hoyitos y todo, y pues apenas nos alcanza para comer”, dijo.

Para cubrirse del frío, Brenda destacó que se arropan con una cobija que tienen y tratan de evitar que el viento helado se cuele por los huecos de su casa, colocando prendas de vestir entre las aberturas del cartón.

“Meto ropita en los huecos, de la misma que me regalaron, la estoy metiendo así, en los hoyitos de mi casa para no pasar frío. Incluso a ella (su hija), el otro día la estuve nebulizando, por lo mismo del frío se me enfermó”, dijo.

La joven madre, de 29 años de edad, destacó que lo único que le queda es salir a vender las prendas de vestir que tiene para poder comprar alimento y con la esperanza de que le alcance para comprar algo para la cena de Nochebuena, ya que es muy probable que Santoclós no llegue a su casa a visitar a su hija este año.

