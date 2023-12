Cobertón EL IMPARCIAL 2023: “No tengo nada y hace mucho frío”

Hermosillo, Sonora.- El 2023 no fue buen año para Guadalupe Reyes Amaya, pues en mayo pasado se quemó su casa ubicada en la invasión Guayacán y desde entonces, no ha podido recuperarse y asegura que no tiene ni una cobija para cubrirse del frío.

Guadalupe, de 32 años de edad, tiene una discapacidad y por tal motivo no puede trabajar, por lo que se dedica a caminar por las calles recolectando material que pueda reciclar y venderlo para poder comer, aunque apenas le alcanza para sobrevivir.

No tengo lonas, ni nada y hace mucho frío. No tengo cobijas ni ropa para el frío”, expresó Guadalupe.

Desesperada por su situación, Guadalupe Reyes destacó que las pocas cosas con las que cuenta la misma ciudadanía se las ha regalado, pero algunas se las han robado, ya que la colonia donde vive es insegura, además de que las puertas de su casa no tienen candado. Platicó que su esposo también trabaja en el reciclaje y fue así como lograron juntar un poco de cartón y madera para volver a levantar su hogar.

LES URGE AYUDA

Resaltó que lo que más le gustaría es que le regalaran una despensa, ya que en ocasiones comen una vez al día o cada tercer día, según ganen en el reciclaje.

Si desea apoyar a Guadalupe, puede acudir a las oficinas de esta Casa Editorial, localizadas en Sufragio efectivo y Mina, número 71, colonia Centro, y para cualquier duda o aclaración puede marcar al número 6622-59-47-00.

EL IMPARCIAL y La i lo invitan a participar en el Cobertón 2023 y donar cobijas nuevas o en buen estado, que le serán entregadas en nombre de usted a Guadalupe y a demás familias necesitadas.

