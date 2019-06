Cimarrones recupera a Martínez

HERMOSILLO, Sonora.- Listo y en forma para regresar a la actividad en las canchas, es como Jonathan Martínez se encuentra para encarar el Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX con Cimarrones de Sonora.



El futbolista que se desempeña como extremo llegó al club para el Apertura 2018 y fue en ese mismo semestre cuando se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla, lo que le impidió completar ese certamen y no tener participación en el siguiente.



"Físicamente me encuentro muy bien, los meses que estuve fuera me estuve entrenando, principalmente la parte inferior de mi cuerpo, y me encuentro muy bien en este momento.



"Es un poco complicado volver a las sensaciones de campo, más reales con el equipo y siento que me puedo adaptar rápido, y ya acá con el equipo espero que no me cueste tanto eso", comentó.



Procedente de las fuerzas básicas de Querétaro, el elemento de 21 años de edad ve con buenos ojos los nuevos futbolistas que se incorporan al plantel este torneo. En su mayoría compañeros con los que estuvo en esa misma cantera.



"Es gente que conozco, van a aportar mucho, allá compartí cancha con ellos, sé muy bien lo que pueden hacer en un equipo y más acá, que es un escenario de mayor nivel y de más exigencia", apuntó.