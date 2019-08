Cierran bulevar Hidalgo; exigen viviendas

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir que se desista de la venta de las casas de fraccionamientos a las empresas constructoras y que brinden facilidades de adquirirlas a los que por muchos años han vivido en ellas, un grupo de personas se instaló frente a Palacio Municipal y cerraron el bulevar Hidalgo.



"Y no nos vamos a quitar hasta que no se resuelva y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", advirtió César del Pardo Escalante, integrante del movimiento Central Unitaria Vivienda (CUV).



Resaltó que lo que se busca es llegar a un "acuerdo serio" con las propiedades que tiene en posesión el Ayuntamiento, que muestren una lista de los predios embargados y que entreguen los pies de casa a las personas demandantes.



Desde tempranas horas un grupo reducido de personas se instaló en la entrada lateral del Palacio Municipal y colocaron una manta que atravesaba la calle Hidalgo, en la que se plasmaba la leyenda: "No al desalojo del Infonavit, CUV".



"Sociedad Hipotecaria Federal anda ofreciendo las casas abandonadas en 40 ó 50 mil pesos, entonces esas personas que agarran esas viviendas las vuelven a revender en 300 ó 400 mil pesos y llegó el momento en que cansan a la gente.



"Lo que buscamos es que nos las vendan a nosotros, pero las casas que son propiedad del Ayuntamiento", dijo, "estamos pidiendo que se la entreguen a la gente necesitada, que las casas que están embargando, las están embargando por negocio".



El manifestante resaltó que seguirán la lucha por su causa y no se moverán del lugar hasta que se cercioren de que obtendrán lo que desean, ya que son cientos de familias las que necesitan un patrimonio y un hogar.



Se buscó una respuesta por parte del Ayuntamiento, pero a través de su área de Comunicación Social señalaron que, al menos ayer, no habría contestación.