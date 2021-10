Certifican a ocho Policías de Hermosillo como capacitadores para intervenir en la restauración de adicciones

HERMOSILLO, Sonora.- Ocho elementos que integran el Módulo de Licencias de la Policía de Hermosillo recibieron el certificado que los acredita como capacitadores para intervenir en la restauración de adicciones, avalado por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.



Esta preparación fue otorgada por el personal de Amor y Convicción A.C. como parte del programa “Conciencia antes que licencia”, del cual la Policía de Hermosillo y la Asociación Civil firmaron acuerdo el pasado 16 de agosto del presente año.

Este taller tiene la finalidad de brindar a los solicitantes de los cursos y exámenes para obtener la primera licencia de conducir pláticas preventivas sobre el consumo de drogas y alcohol, además de las consecuencias de combinar esto con el volante.

Entregan constancia a policías



La entrega de constancias fue encabezada por la síndica municipal Zaira Fernández, en representación del Alcalde Antonio Astiazarán; el Comisario General Manuel Emilio Hoyos Díaz; Pedro Omar (Tato) Balderrama, presidente de Amor y Convicción A.C.; y la regidora Zulma Galaz Angulo.



El Comisario General resaltó la importancia de que los agentes cuenten con este tipo de capacitaciones focalizadas, como la brindada por el personal de la asociación civil para ofrecer a la ciudadanía hermosillense una atención profesional y especializada.



“Es un punto de partida importante para la corporación, porque como se los he expresado, no podemos dar seguridad si antes no la tenemos nosotros, en lo personal, como seres humanos, como ciudadanos también, por eso es fundamental el esfuerzo que se está haciendo de parte del Alcalde (en el tema de capacitación)”, puntualizó.



Zaira Fernández, síndica de Hermosillo, celebró el acuerdo y los esfuerzos entre el gobierno y la A.C. que priorizan la prevención para combatir los problemas que aquejan a nuestra sociedad.



“Tato” Balderrama agregó que el programa “Conciencia antes que licencia” nació con la intención de sumar el conocimiento de la sociedad civil para brindar herramientas de prevención a los más de 7 mil jóvenes que tramitan por vez primera su licencia de conducir en Hermosillo.



Los ocho elementos pasaron por un curso de 10 horas denominado Firmes y Libres, así como reuniones informativas y talleres de prevención impartidos en Amor y Convicción A.C. para después evaluarse en línea y obtener el certificado.