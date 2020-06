Cerro del Bachoco recuperará ecosistema original en 15 años

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 15 años tardaría el Cerro del Bachoco en recuperar su ecosistema original en caso de realizar las acciones de restauración correspondientes, señaló Juan Mario Cirett Galán.



El ecólogo y consultor ambiental indicó que aunque se regeneren pequeños arbustos, así como pastos de la región, los árboles nativos que fueron afectados necesitan más tiempo.



“Para que las especies arbóreas como los palo fierro, torotes, palo verde, mezquites, que son los que estaban originalmente, tardarán entre 10 a 15 años en establecerse de nueva cuenta.

“Para regresar a un estado de ecosistema natural es un proceso de 10 a 15 años, si se aplican acciones es de restauración”, añadió.



Por ello, explicó que es necesario retirar el zacate buffel de dicha extensión, el cual es una especie invasora nativa de África y que es altamente inflamable, ya que cuando llegue el periodo de sequía en otoño, podría generar otro incendio.



“Esta es una especie que no es de la región y que pasó a ser invasora”, dijo, “su aparición en el suelo se ha salido de control y ha generado un cambio en la vegetación”.

El ecólogo aseveró que es necesario realizar trabajos de restauración.



“Los árboles que deben de sembrarse son árboles nativos como palo fierro, palo verde, guayacán, incluso pitahayeros, las plantas típicas del desierto sonorense”, resaltó.



Una de las especies que cumplen una función estabilizadora es la rama blanca, manifestó ya que es un elemento utilizado en los trabajos de restauración de suelos y reforestación de espacios del desierto.

CAPACITACIÓN

Otro punto importante, destacó, es capacitar a los cuerpos de rescate como Bomberos, Guardia Nacional y elementos militares para combatir incendios.



“Los bomberos de Hermosillo requieren capacitación en materia de combate de incendios forestales, ya que son muy diferentes a los incendios estructurales”, dijo.



Durante el combate a incendios forestales, mencionó que se utiliza el mínimo de agua y se tienen uniformes más ligeros y otras herramientas como palas, para sofocar los siniestros.



“Se usa contrafuego, brechas, palas, herramientas especiales y manuales que no tienen los bomberos. Los bomberos no están capacitados para atender incendios forestales y necesitan capacitación específica en su combate porque puede ocurrir una desgracia”, recalcó.



En caso de no recibir una capacitación, puntualizó que existe un alto riesgo de perder vidas humanas, ya que el combate de los incendios no importa si no se protege primero a sus combatientes.

Árboles nativos que pueden ser plantados:

Palo fierro.

Palo verde.

Guayacán.

Pitahayeros.

Plantas estabilizadoras

Rama blanca.