Catrina la gatita “fea” que nadie quería... ¡ahora es la consentida!

HERMOSILLO, Sonora.- Catrina desde que nació vive en la Frutería La Tapatía, y aunque para muchos luce extraña, con su pelaje tricolor y grandes ojos color dorado, la gatita se ganó el corazón de los trabajadores, así como de los clientes que frecuentan el lugar, en ocasiones sólo por saludarla.

Catrina nació aquí, porque su mamá fue la primera gatita que llegó”, contó Angelina Padilla, una de las empleadas, “su mamá aquí duro como cinco años, tuvo tres embarazos y en el último nació ella”.

“A todas las camadas las dimos en adopción, pero Catrina salió muy fea, nadie la quería por los colores, y porque era la más flaquita, por eso se quedó aquí y nos fuimos encariñando todos con ella”, contó, “ahora ya no se nos hace fea, la vemos con ojos de amor”

Entre los hobbies de Catrina está pasearse por la caja registradora para saludar a los clientes; jugar con las cajas vacías; pelear con los empleados del lugar, y dormir en el aire acondicionado de la oficina.

SE PERDIÓ

En cuatro años nunca ha dejado el comercio, a excepción de una ocasión en que se perdió por tres días.

A mí en lo personal no me gustaban los gatos, pero te encariñas mucho con ella”, confesó Angelina, “en una ocasión se nos perdió como dos, o tres días, y no sabíamos donde estaba”.

“Recuerdo que sí me preocupé mucho, todos lo hicimos”, continuó, “estábamos con el pendiente de que se fuera a perder, pero nomás andaba de novia, fue cuando salió embarazada, y ya mejor la operamos”.

Con el tiempo la gatita ha ganado mucha popularidad en el lugar, y es una miembro más de la tienda.

Aunque hay clientes a quienes no les agrada su presencia, afortunadamente son los menos, ya que la mayoría siempre van para acariciarle la cabeza, o saludarla.