Cada vez hay más indigentes en calles de Hermosillo; viven en parques y puentes

HERMOSILLO, SONORA.- Cada vez más personas en situación de calle se observan en lugares públicos que han convertido en su hogar, luego de que los albergues cerraran por la pandemia del Covid-19 en la ciudad.



El Parque El Mundito, el puente peatonal del Hospital General, el distribuidor vial de Luis Encinas y Solidaridad, del bulevar Morelos y el estadio Héctor Espino, son algunos de los sitios en donde acostumbran dormir.



Artemio Romero Tacho, en situación de calle, llegó a Hermosillo procedente de Agua Prieta en busca de empleo porque en su ciudad natal perdió el que tenía debido al cierre de fábricas.



Explicó que no conoce a nadie y pasa el día vendiendo paletas de hielo, en el parque El Mundito, donde duerme en la noche junto a varias personas.

Francisco Javier Ocaña, otro indigente que se dedica a lavar carros, manifestó que para ellos en estos tiempos no hay un lugar a dónde ir para bañarse, dormir y lavar su ropa.



Al caer la noche Francisco acude al frente del Hospital General porque ahí hay personas que en ocasiones le regalan alimento en la hora de la cena.



“Hay varias personas (indigentes) que no tienen ayuda de nadie, uno anda con bastón y otro con una andadera, que de verdad si necesitan ayuda, no pueden trabajar y no tienen fuerza para seguir”, señaló.