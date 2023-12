Cabildo de Hermosillo aprueba Presupuesto de Egresos para el año 2024

HERMOSILLO, SON.- Por mayoría de votos y con un monto de 5 mil 433 millones 849 mil pesos, fue aprobado el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo 2024 por Cabildo.

Entre las observaciones realizadas por los regidores durante la lectura del dictamen, destacó la de Juan Carlos Jáuregui Ríos, quien señaló que existieron detalles en cuanto a la falta de presupuesto para el Instituto del Deporte y para obra pública.

“Escuché que se haría una inversión en el bulevar Colosio y Solidaridad, pero al explorar el documento no vi plasmado este proyecto y al hablar con la tesorera, ella me dijo que no está considerado y que se obtendrá de recursos excedentes, lo cual no entendí”, sostuvo.