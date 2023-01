Buscan al responsable de la muerte del enfermero que murió atropellado en su bici: "Que dé la cara es lo único que pido para poder estar en paz", dice su esposa

HERMOSILLO, Sonora.- Carla Karina Maytorena Salazar, esposa de Francisco Raúl Pacheco Coronado, enfermero que murió arrollado cuando manejaba su bici, pide justicia a las autoridades y que detengan al responsable.

El ciclista que fue arrollado y murió en el bulevar Enrique Mazón López recibió ayer el último adiós en una emotiva despedida por compañeros del Isssteson y en el Hospital General de Zona 14 del IMSS.

Enfermeros vestidos con su uniforme verde y blanco hicieron una fila para esperar el cortejo fúnebre que traía los restos de Francisco Raúl y cuando llegó a las instalaciones del IMSS sus compañeros le aplaudieron por espacio de 3 minutos.

"En la última rodada" fue seguido por ciclistas, familiares, amigos y compañeros de trabajo que lo acompañaron hasta ser sepultado en el panteón Jardínes El Buen Pastor, ubicado en el bulevar García Morales.

Contó que tenían 22 años de matrimonio y tuvieron cuatro hijos que actualmente tienen las edades de 21, 17, 11 y 7 años.

“Era una persona muy humana quien hacía el bien a cuanto se le pusiera en el camino, una persona de respeto, muy estudiada porque hasta ese poco dejó de estudiar (maestría)”, dijo.

La forma en que le arrebataron la vida fue de la peor manera, indicó, porque el automovilista que lo atropelló el pasado 31 de diciembre no tuvo una pizca de humanidad para detenerse y auxiliarlo.

Lo dejó ahí, yo pido justicia, justicia que me ayude la comunidad a dar con la persona responsable porque quiero justicia, quiero que me dé la cara, quiero que me diga como pasaron los hechos”.