Búhos por Siempre escala en la Premier

HERMOSILLO, Sonora.- A dos jornadas de que acabe el calendario regular, el cuadro de Búhos por Siempre alcanzó el segundo puesto de la Liga Premier de Hermosillo, tras golear por 7-1 a Lira Comercializadora por la fecha 15 del Torneo Clausura 2019.



La duodécima victoria de los "emplumados" se concretó en gran medida gracias al "hat trick" que convirtió Jorge García, secundado por Martín Estrella, Mario Minjarez, José Noriega y Enrique Robles con los cuatro goles restantes, para llegar a 38 puntos.



La escuadra de Fumisol-Villa de Seris no se mueve del tercer sitio de la clasificación al superar por 4-2 a Cysin, de la mano de la contundente actuación de Jorge Luis Torres con un doblete.



Las otras dos anotaciones en el marcador cayeron por conducto de José Isidro Álvarez y Christian Segura, para llegar a 53 en ese departamento colectivo en el torneo, junto a sus 34 unidades.



El conjunto de Progresista Ford C ratificó su estadía dentro de los ocho mejores al derrotar por 5-3 a JC Progresista y Despacho Barragán no tuvo problema con el 6-0 sobre Deportivo Combate.



En otros resultados, el equipo de Eco Pura se impuso por 3-0 a La Vaquita, ITH Venados venció por 3-1 a Deportivo Coloso y Emiliano Zapata Jr. doblegó 3-2 a Emiliano Zapata.