Brayan ha recibido más de 100 quimios; urgen donadores

HERMOSILLO, Sonora.- Brayan Mendoza Bojórquez ha recibido más de 100 quimioterapias en tan solo dos años, y aunque parecía que iba a vencer el cáncer en septiembre, una recaída hizo que la leucemia volviera a su cuerpo de manera más agresiva, no permitiéndole salir del hospital.

Mayte Bojórquez, madre del adolescente de 13 años, comentó que el cáncer se descubrió en el menor en enero del 2020, y desde entonces ambos han luchado contra esta enfermedad, de manera imparable.

Lamentablemente, la última quimioterapia que recibió hace 15 días dejo muy afectado su cuerpo, y aunque ya debería haber continuado su tratamiento, la debilidad del menor no lo permite.

"Brayan necesita donadores de urgencia; fue hace dos semanas cuando tuvo la última quimio, y no se ha podido recuperar, sus plaquetas no suben, ni sus glóbulos blancos, y aunque lo dieron de alta para ver si se recuperaba mejor en casa, en vez de subir sus plaquetas bajaron, y tuvimos que traerlo de urgencias.

Ayer le tomaron una aspirada de médula para ver si hay una complicación en su médula, si el cáncer está más agresivo, pero ya sería su segunda recaída, entonces si nos preocupa mucho", dijo afligida.

Brayan requiere de urgencia donadores de plaquetas con sangre B positivo; B negativo; AB positivo o AB negativo, pero como ese tipo sanguíneo no es tan común, el panorama se les ha complicado.

Mayte pidió a las personas que tengan cualquiera de los anteriores tipos sanguíneos en Hermosillo, que por favor acudan a donar al Hospital Cima, y apoyen a que su hijo continúe con su tratamiento.

"Los necesitamos, mucho; el Hospital Cima me dijo que iba a aceptar donadores a cualquier hora del día, entonces no hay excusa, en serio, si pueden venir, no les tomaría más de una hora, y darían esperanza de vida a mi hijo.

"Brayan quiere volver a la escuela, jugar con sus amigos, estar sano, y terminar la secundaría de manera presencial con sus demás compañeros, pero para eso es necesario que se venza esta enfermedad", expuso.

Urgen donadores para Brayan

Las personas que deseen ayudarlo, y tengan cualquiera de los tipos de sangre anteriormente mencionados, pueden acudir al Hospital CIMA, en Hermosillo, en el horario de su preferencia, con al menos seis horas de ayuno, sin perforaciones o tatuajes recientes.

Llaman a posibles donadores a acudir al Hospital Cima

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

Pueden comunicarse al teléfono 631 198 5697 para más información sobre el caso de Brayan

Con donativos a la tarjeta 4915 6630 5893 0471 a nombre de Mayte Bojórquez

Con donaciones de sangre B positivo; B negativo; AB positivo o AB negativo, en Hospital CIMA.