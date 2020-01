Bombero recibirá el 2020 en guardia

HERMOSILLO, Sonora.- La gran mayoría de los hermosillenses recibió el Año Nuevo en familia, pero no fue el caso de Armando Valles Salgado, quien es uno de los bomberos que le tocó la guardia para recibir el 2020 en el cuartel.

De niño siempre quise ser bombero, a los 12 años me tocó presenciar un incendio de unas bodegas, me brinqué la barda, me subí a la bombera, me regañaron y me dijeron que no podía estar ahí y pregunté a qué edad podía entrar al departamento", relató el bombero de 28 años de edad.