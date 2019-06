Bicicletas eléctricas: Escoge la mejor para ti

CIUDAD DE MÉXICO.-Las bicicletas eléctricas cada vez son más utilizadas en todo el mundo, cada día más personas cambian el transporte convencional por una de estas bicicletas eléctricas, lo que las está convirtiendo en la forma moderna de trasladarse de un lugar a otro, de forma rápida, segura y sobre todo, divertida.

Estos ligeros vehículos funcionan casi exactamente igual a las bicicletas convencionales, es decir, son impulsadas mediante el pedaleo y cuentan con dos ruedas, sin embargo, el detalle está en que las bicicletas eléctricas e Bikes poseen un pequeño motor eléctrico, que suma algo de energía a cada pedaleada que hagamos, esta potencia convertirá el viaje en uno más eficiente, manteniendo una velocidad considerable durante la mayor parte del recorrido, pero con menos esfuerzo del que sería necesario normalmente.

Existen diferentes tipos de bicicletas, aunque uno de estos, es considerado más un vehículo ciclomotor, sin embargo, en este artículo nos enfocaremos en por qué escoger una, aunque también puedes conocer las mejores bicicletas eléctricas baratas. Sin embargo, antes de profundizar sobre esto, veamos por qué las bicicletas eléctricas son una buena opción a escoger como medio de transporte diario.

Beneficios de usar una bicicleta eléctrica

A todos nos ha pasado llegar tarde al trabajo o a alguna cita importante porque nos hemos quedado atascados en medio del tráfico o porque el transporte público se demoró más de lo debido. Bien, con una bicicleta eléctrica no tendremos que preocuparnos más por esto, ya que podremos saltarnos el tráfico al circular por el carril de bicis, o por la acera (en el caso de que sea permitido).

Aunque quizá estés pensando que llegarás cansado y sudado a la oficina, esto no sucederá, ese leve impulso al arrancar, en medio del recorrido y al subir cuestas, nos facilitará el trabajo de cierta forma, por lo que no vamos a sudar como se puede creer.

Por otro lado, capaz pueda llegar a desanimarte el hecho de que no harás ejercicio por esta ayuda del motor, pero nuevamente, este pensamiento está equivocado. Se trata de solo un leve impulso, por lo que la esencia deportiva permanecerá allí, tonificando tus músculos y mejorando la capacidad cardiopulmonar, ayudando a prevenir enfermedades cardiacas.

No te olvides de que no contaminan el medio ambiente, las bicicletas eléctricas, a diferencia de los automóviles, no produce CO2, por lo que estarás aportando tu grano de arena para salvar el planeta.

Finalmente, algunas son plegables, por lo que podrás guardarlas fácilmente en tu oficina o en tu piso, sin embargo, no se trata de todos los modelos, por lo que podrías optar también por un soporte de bicicleta de pared de Bicivida.es, de esta forma podrás guardar tu bicicleta en tu casa, protegiéndola de daños y además, no afectará la armonía de tu hogar.

¿Cuáles son los mejores modelos de bicicletas eléctricas?

Como sucede con todo en el mercado, existen muchos modelos diferentes, tanto así que se vuelve difícil escoger uno, para esto debemos filtrar las opciones, según lo que deseemos, la marca, el presupuesto, etc.

Es por esto que a continuación te mostraremos tres de mejores bicicletas eléctricas de todo el mercado, cada una de ellas mejor que la anterior.

Nilox X5: este modelo fabricado en aluminio liviano, está diseñada para la ciudad, cuenta con una velocidad máxima de 25km/h, a eso se le suma una muy buena autonomía de 55km de parte de un Motor de 36 V, que ofrece 250 W de energía, así mismo cuenta con una batería desmontable de 36 V de litio, que ofrece una autonomía de más de 8 Ah.

Nilox ebike X1: el más económico y el modelo más nuevo de esta lista, muy similar a su hermano mayor, el modelo X5, ofrece una velocidad máxima de 25km/h, también diseñada para la ciudad y posee un tiempo de carga de menos de 3 horas. La mayor ventaja que ofrece, es que es plegable.

Urbana EBIKE-28: el plato fuerte de esta lista, el modelo más Premium que se puede encontrar por su precio, es impulsado mediante un Motor brushless de 250 W, y cuenta con una Batería ion-litio de 36 V, la cual ofrece más de 16 Ah. Posee un mostrador, el cual nos indicará datos como, la velocidad y la distancia que hemos recorrido, así como el nivel de asistencia al pedaleo y la capacidad de la batería restante.

La nueva tendencia de las bicicletas eléctricas es más que una moda pasajera, es algo que todos deberíamos pensar en tener, conoce todo lo referente a las eBikes y los tres mejores modelos del mercado.