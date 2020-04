Berta no puede trabajar y necesitaapoyo con despensa

HERMOSILLO, Sonora.- Tiene 65 años de edad, diabetes e hipertensión y por ello ante la emergencia sanitaria Berta Rodríguez Aboyte no puede trabajar, pero ahora que dejó de ganar dinero está en aprietos económicos.



Hoy ella y su hija, con síndrome de Down, sufren la desesperación de no tener qué comer, pues la venta de picos de gallo en el CUM era su sustento.



Uno de sus hijos era quien le llevaba despensa, pero fue despedido de su trabajo, lo que ocasionó que doña Berta y su hija quedaran sin apoyo.



“Ahorita tenemos frijoles y eso es lo que comemos mi niña y yo, y como yo no puedo dejarla sola y aparte de que cerraron el CUM donde yo trabajaba, pues qué hago, no sé de dónde sacar dinero para comprar un mandadito o más frijoles.



“Yo como lo que sea, pero mi niña necesita estar bien alimentada, ella me preocupa mucho porque por lo menos con los picos de gallo vendía y teníamos para comer, pero ahora que no trabajo pues no, yo vivo al día”, comentó.



Doña Berta dijo sentirse desesperada al no tener alimento, al estar encerrada y no poder trabajar, ya que además no tiene dinero para comprar el medicamento de sus diversas enfermedades crónicas, entre ellas diabetes e hipertensión.



“Esto del coronavirus se vino de repente y no teníamos nada de dinerito guardado ni comida y ahorita nos las estamos viendo mal”, manifestó.



Para apoyar a Berta Rodríguez Aboytes y a su hija, puede visitarlas en su hogar, el cual se ubica en la colonia Privadas del Real, por la calle Lázaro Mercado número 1331, entre Villas del Sauce y Luz Valencia, o bien, puede comunicarse al teléfono 66 25 12 98 10.