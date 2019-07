Batallan en la San Juan con robos "hormiga"

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque no está exenta de actos delictivos, pues los robos "hormiga" ocurren de manera frecuente, es el gran número de viviendas abandonadas y predios baldíos el problema que impera en la colonia San Juan.



En un recorrido por las principales avenidas del sector, los residentes coincidieron en que todavía es uno de los dominios más tranquilos de la capital sonorense, pues los delitos que se registran son, en su mayoría, de menor impacto.



Jorge Solís, uno de los vecinos, puntualizó que mientras conduce su automóvil al salir de su hogar, observa que en cada una de las cuadras hay por lo menos un lote baldío lleno de maleza o basura; en algunos casos sólo se ve escombro.



"Los terrenos abandonados siempre han existido en la San Juan y en todas las colonias de este pedazo (sector); últimamente he visto más casas solas, no estoy seguro si se debe a que los dueños simplemente se van o mueren, pero hay más casas solas.



"Son un problema porque se llenan de maleza, la gente viene y tira basura, y no falta quien se quiera meter a hacer daño: Rayar las paredes, quebrar las ventanas... hasta hacer sus necesidades", destacó.



El señor enlistó que donde ha observado un mayor número de predios baldíos e inmuebles deshabitados es en las calles Costa de Marfil, Ernesto López Riesgo, Luis Corella, Calzada de Guadalupe, Fray Pedro de Gante, San Juan, De la Palma, Juan Navarrete y Teresa Macías.



SE LLEVAN LO QUE SEA



En cuestión de inseguridad, los vecinos de la San Juan explicaron que no son muy comunes los atracos a casa habitación considerables, sino los robos "hormiga".



"Hace mucho no se oye entre la gente que se hayan metido a sus casas, pero sí nunca falta al que le roban una cosa del patio, las mangueras sobre todo, pero quien los tiene dejándolas afuera.



"Me ha tocado que se lleven mangueras, sillas de esas para jardín", indicó, "también se llevan las macetas que están en la orilla del cerco".



, porque como nomás meten la mano, se van con lo primero que agarran", puntualizó María Navarro.



La residente subrayó que aunque pasan personas en situación de calle y en ocasiones de aspecto sospechoso, realmente no sufren por actos vandálicos como en otras colonias de Hermosillo.