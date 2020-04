Bajan ventas un 50% en Mercado Municipal de Hermosillo

Locatarios del Mercado Municipal han reportado una baja en sus ventas de hasta el 50% después de la reapertura que hicieron hace cerca de tres semanas con un horario diferente.

Algunos negocios siguen sin abrir, a pesar de que se dedican al giro de alimentos, porque han hecho otras estrategias de ventas a domicilio o bien porque los propietarios se resguardan.

El pasado 24 de marzo por petición de la Secretaría de Salud los comercios cerraron y a partir del 12 de abril volvieron abrir.

Javier Meza se dedica a la venta de carnes de res y puerco en uno de los pasillos del Mercado y dijo que cerca del 50% de las ventas han disminuido debido a la pandemia del Covid-19.

No es la misma, no se gana lo mismo, se bajó en un 50% porque el flujo de gente no es el mismo y es mucho menos la venta, por el coronavirus pasa esto”, explicó.