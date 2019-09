Baches en la Avenida 7 son una "trampa"

HERMOSILLO, Sonora.- En la Avenida 7, entre Monteverde y Reforma, hay cerca de siete baches que son una trampa cuando se cubren de agua por la lluvia.



Claudia Villanueva, vecina del sector, dijo que los baches tienen cerca de un mes y en cada lluvia los hoyos se han hecho más profundos obligando a los conductores a frenar de repente al ver de cerca los daños en el pavimento.



"Los carros caen en los baches y frenan bien feo, cuando llueve a cada rato caen porque no los ven por el agua", expuso, "ni parece que haya baches".



Luis Supo, otro habitante de la colonia Ley 57, explicó que cuando los carros caen en los baches llenos de agua salpican a los peatones.



Quizá la parte buena, dijo, es que el agua beneficia a los árboles que están plantados en las banquetas porque hasta allá llega.



Indicó que los carros en ocasiones pasan a alta velocidad sobre la avenida y se llevan la sorpresa de que hay hoyos, así que el golpe que reciben las llantas cuando caen en los hoyos es fuerte.



DE METRO Y MEDIO



Los hoyos en el sector miden cerca de metro medio y son siete, los que están en la Avenida 7.



Los vecinos reconocieron que todavía no reportan el bache a alguna autoridad porque consideran que no les harán caso.