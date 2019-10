"¡Ayuda, ayuda!", así gritaba hombre que habría caído dentro de un socavón

HERMOSILLO, Sonora.- "Se me puso la piel chinita cuando escuché: 'Ayuda, güey, ayudaaa' y ya después no escuché nada", fueron las palabras de Jorge Raúl, de 20 años de edad, quien vio cuando un hombre en bicicleta cayó dentro de un socavón, en la colonia Sonacer.



El testigo platicó que eran alrededor de las 18:30 horas de ayer, cuando él y sus amigos escuchaban música por fuera de su domicilio localizado en la esquina de Juan de Dios Bojórquez y Cerro Prieto.



Frente a su vivienda se encuentra un socavón de aproximadamente dos metros de diámetro, en una red de drenaje.

"Estaba escuchando música con unos amigos, teníamos una bocina, y vimos al señor que venía de Sur a Norte, por la Juan de Dios Bojórquez y cayó dentro, se fue directito, yo creo que no lo vio porque estaba oscuro, ya nomás vimos que se fue así (de pique).



"Cuando pasó por ahí nosotros pensamos que, como todos, se iba a asomar nomás y no, pues cayó y se escuchó el trancazote y ya cuando nos levantamos a ver, con el flash del teléfono, no se vio, nomás se escucharon dos gritos del señor", relató.



El joven agregó que su reacción fue correr por su celular y llamó al 911 para reportar la situación, para después tomar unas varillas e intentar salvarle la vida al desconocido, pero ya no había nadie dentro, solamente la bicicleta.



"No era un vecino, pero sí le alcancé a ver la vestimenta, traía pantalón de mezclilla oscuro, camiseta roja, llevaba una mochila como que traía herramienta, se veía que iba muy llena, color gris.



"Estaban nomás los muros y lo que yo me imagino o es que le quiso sacar la vuelta al muro y después siguió derecho quitado de la pena, como que quería pasar por en medio de los otros dos muros, pero cayó y en la esquina se alcanzó golpear en la cabeza", añadió.



Autoridades llegaron al lugar y realizaron una búsqueda exhaustiva del cuerpo, pero hasta hoy no se sabe nada de su paradero, solo la bicicleta que, según testigos, fue sacada en la mañana del interior del socavón.