¡Ayuda a Rossangel! Sufre cardiopatía compleja y requiere cirugía

HERMOSILLO, Sonora.- Con una sonrisa enorme y un sin fin de ocurrencias, Rossangel Rafael es un pequeño lleno de vida, feliz y con muchas ganas de salir adelante, tanto así que con tan solo un año, ha logrado enfrentar una cardiopatía congénita, la cual pone en riesgo su salud.

Su madre, Michelle López Madonia, contó que desde que nació su hijo, los doctores le explicaron la posibilidad de una cardiopatía compleja, debido a que tiene Síndrome de Down.

Lamentablemente, al hacerle los estudios encontraron en el menor un padecimiento llamado Tetralogía de Fallot, el cual hace que su corazón sufra de diferentes malformaciones, siendo necesaria una cirugía a corazón abierto, para curarlo.

"El padecimiento requiere cirugía sí o sí, no tiene otra opción y es a corazón abierto, pero afortunadamente los doctores me han dicho que si bien hay riesgo, por que claro que lo hay, el niño tiene un 80 o 90% de posibilidad de que todo salga bien en la cirugía y solo requiera esa operación", contó esperanzada Michelle.

Eso la verdad es que a mí me llena de fe. Yo me dedico a disfrutar a mi hijo, ya lo encomendé a Dios y solo le pido que me lo deje con buena calidad de vida, porque lo quiero ver disfrutar la vida como hasta ahora", expresó nostálgica.