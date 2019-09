Avanza Hermosillo en servicios; afectan baches e inseguridad, opinan líderes de sectores

HERMOSILLO, Sonora.- La mejora en servicios públicos como la recolección de basura, la baja en delitos patrimoniales y no contraer deuda pública es lo que ven como positivo líderes empresariales y políticos del primer año de Gobierno de Célida López.



En contraparte, señalan que hay pendientes en materia de seguridad al haber un crecimiento en los delitos de alto impacto, como el homicidio, así como la falta de un programa efectivo de bacheo en toda la ciudad.



Y como negativo, refieren que luego de un año la alcaldesa culpe de los problemas actuales del Municipio a gobiernos anteriores. También consideran algunas promesas incumplidas de campaña, la no reducción de la deuda pública y que no haya inversión en infraestructura vial y otras obras.



"Sigo viendo mucha burocracia en los cargos de confianza, creo que es recurso que se pudiera utilizar en pavimento", asegura Ernesto de Lucas, dirigente del PRI en Sonora.



Para Ario Bojórquez, presidente de la Canaco en Hermosillo, se han hecho esfuerzos en materia de seguridad, aunque aún no es suficiente: "Eso demuestra voluntad de ella y ganas de quererlo hacer, pero necesitamos que ponga mayor énfasis".