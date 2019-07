Aún queda mucha final: Guerrero

HERMOSILLO, Sonora.- Cabeza arriba por qué todavía queda mucho por disputar en la final del Cibacopa, es como Cézar Guerrero, de Rayos de Hermosillo, afronta la serie empatada ante Mantarrayas de La Paz.



Tras desperdiciar una ventaja de doce puntos en el último cuarto del segundo encuentro que derivó en una derrota como local, el armador sólo piensa en los siguientes tres enfrentamientos, el primero mañana en la Arena de La Paz.



"Por supuesto que estamos tristes, pero es lo bonito del basquetbol. Estamos en las finales y hay siete juegos, perdimos este, pero todavía tenemos tres allá en La Paz, y creo que si ponemos la mentalidad y nos enfocamos podemos conseguir victorias".



Para Guerrero el factor fue que el equipo se quedó sin dos de sus titulares: Craig Sword, quien no participó, y Joel James, al no salir a la duela por una lesión en la rodilla desde el primer cuarto.



Ante las posibles bajas tanto del poste como del escolta para lo que resta de la serie, el capitán de Rayos mantiene la calma.



"Siempre va ser complicado, no teniendo a dos jugadores de lujo. Pero si nos enfocamos y hacemos las cosas bien, sí nos pueden salir las victorias allá", señaló.