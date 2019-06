Atesora objetos de colección en su peluquería-bazar

HERMOSILLO, Sonora.- Una galería de objetos decorativos y una colección de miles de discos de vinilo mantiene atrás de su peluquería José Flores, que con gusto muestra estos secretos a sus clientes.



Explicó que la misma hiperactividad que lo caracteriza la ha canalizado para armar un bazar de objetos decorativos y antiguos, pero también para permanecer en su oficio de peluquero en el cual ha estado por 40 años.



"Con el bazar tengo ocho años, surgió por nada, empecé a vender y quise aprovechar el espacio, porque yo soy muy hiperactivo y no me gusta estar de ocioso", aseveró.



Resaltó que entre los objetos cuenta con un viejo baúl de latón, que asegura tiene más de 100 años de antigüedad, el cual era usado como maletero, y también cubiertos de plata.



AMANTE DE LA MÚSICA



Pero sin duda una pasión que lo ha acompañado a lo largo de su vida es su gusto por la música, sin definir a un género en especial, muestra son los miles de vinilos que ha coleccionado a lo largo de su vida.



En unos estantes puestos sobre su pared colecciona con orgullo discos de los inicios de Rocío Durcal que tienen más de 50 años y de otros muchos cantantes tanto en español como en inglés.



Ahí también colocó las consolas para escuchar los vinilos y no deja de lado otros artefactos como son las máquinas de coser de pedal.



Y aunque en ese espacio tiene varios objetos en venta, reconoce que en ocasiones le duele desprenderse de algunos.