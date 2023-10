Atacan a pedradas unidades del transporte público

HERMOSILLO, Sonora.- Los ataques a unidades de transporte público se están volviendo más frecuentes en la ciudad, especialmente en colonias como Nuevo Hermosillo y Villas del Sur, aseguró Alfonso López Villa, presidente de Vigilantes del Transporte.

López Villa señaló que es común que los causantes de estos ataques sean jóvenes aprovechándose de la poca visión que hay al ocultarse el Sol.

“Tenemos información de que se apedrearon camiones de la Línea 9 por Las Amapolas, en Villas del Sur también y para la Nuevo Hermosillo”, señaló, “es algo que va creciendo y es preocupante”.

Durante el miércoles y jueves de esta semana se presentaron ataques con piedras a los camiones de la Línea 4 a la altura de la colonia Pedregal de la Villa, al Sur de la ciudad, donde de forma extraoficial se reportó a una joven herida.

De acuerdo con el titular de Vigilantes de Transporte, previamente la organización a su cargo contaba con un programa de trabajo donde se hacían recorridos en las colonias para prevenir estos incidentes, pues llegó a haber un promedio de entre 10 y 15 camiones atacados con piedras a diario.

Estos incidentes ya se habían controlado, pues incluso llegaron a dialogar con jefes de manzana, quienes sabían la identidad de las personas que estaban apedreando las unidades, agregó.

Hacemos un llamado a que no se haga eso porque pueden herir a un pariente porque regularmente los jóvenes apedrean a los camiones en su barrio y las personas que van arriba de ellos son del mismo barrio”, apuntó.

Se buscó a las autoridades del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes) con respecto a este tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la dependencia.

USUARIOS LA PASAN MAL

La gente es la principalmente afectada cuando se lanzan piedras a los camiones de transporte público, coincidieron choferes.

En un sondeo realizado a conductores de transporte urbano, coincidieron que las agresiones con piedras a las unidades son frecuentes, sobre todo de noche.

José Francisco Martínez, conductor con más de 30 años de experiencia y actual chofer de la Línea 1 Sahuaro, externó que han atacado su unidad al recorrer el Poniente de la ciudad.

“En el Panteón de las Manitas me pasó dos veces que me ‘roquearon’ el camión, hablamos al 911 y se calmaron, el problema no es por nosotros, sino para la gente que puedan pegarle”, expuso.

El chofer se lamentó de que en estos casos son los usuarios de las unidades los que sufren las consecuencias de estos actos, por lo que espera que la Policía se haga cargo de ello.

José Gómez, conductor de la Línea 5, lleva apenas tres meses trabajando dentro del sistema de transporte, pero dijo conocer los altercados que sufrieron algunos de sus compañeros.

“No he tenido problemas con ningún pasajero, pero en un grupo de compañeros de la línea me comentaron que le quebraron los vidrios de su camión ayer en la tarde”, mencionó.

El conductor de una unidad de transporte es vulnerable a situaciones de peligro, expuso, mismas que muchas veces son instigadas por los propios usuarios, a los cuales no se les puede responder o defenderse.

Sergio García, chofer de la Línea 17 Bachoco y conductor con cuatro años de experiencia, indicó que los ataques con piedras son muy frecuentes y que incluso hace un año fue agredido incluso con un rifle de postas.

El chofer destacó que una vez que ocurren estos incidentes es preciso llamar a 911 y poner una denuncia para garantizar que el vidrio no le sea cobrado al conductor.

A cada rato (apedrean el camión), me pasó en la Línea 2 cuando estaba en Las Lomas, en Alatares y en la salida de la Nuevo (Hermosillo), por la calle Mazatán, en Pueblitos", expresó Sergio García, quien viajaba en la Línea 17 Bachoco.

"Ya se calmó, de hecho cuando es el Día de San Juan o Halloween es cuando más apedrean los camiones", expresó Aarón Valenzuela, también viajero de la Línea 17 Bachoco