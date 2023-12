Aseguran vecinos de la Akiwiki que mejoró la seguridad; pero les falta pavimento

HERMOSILLO, Sonora.- En la colonia Akiwiki los vecinos aseguran que la inseguridad ha disminuido; sin embargo, carecen del servicio de pavimentación.

Juan Carlos Valencia Burgueño, de 47 años de edad y vecino del lugar, comentó que los rondines de las patrullas son más frecuentes y que el comportamiento de los oficiales hacia los vecinos ha mejorado en los últimos años.

No ha habido robos, no ha habido nada, está calmadón a comparación de otras veces que andaba la gente ahí aferrada, ellos saben lo que hacen, pero está calmado”, declaró.

En años pasados los policías lo abordaban, indicó: A pesar de que les decía que era un trabajador, lo revisaban. Ahora el trato que recibe de parte de los elementos, consideró, ha mejorado.

“Sí anda mucho la Policía, a pesar de que yo he andado en el trabajo y pasan los policías y veo que pasan, pero a mí lo que me gusta es que no lo molesten a uno, eso es bueno, porque otra veces venía y me revisaban”, manifestó.

En el sector se observan muchas casas en estado de abandono, calles sin pavimento, lotes baldíos y perros que andan sin vigilancia en la vía pública.

Roberto Rivera Rivera, de 49 años de edad, otro de los vecinos, indicó que tiene cuatro meses rentando una casa y le ha parecido una colonia tranquila.

Gustavo Amaya Hernández, de 59 años de edad, otro de los vecinos, añadió que en el sector se vive tranquilo, sólo que no han pavimentado las calles a pesar de las solicitudes que por años han hecho al Ayuntamiento.