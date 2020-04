Artesanos de Oaxaca lanzan un SOS

HERMOSILLO, Sonora.- Artesanos de Oaxaca que viven en Hermosillo se han visto afectados por el Covid-19, ya que el aislamiento social les impide salir a vender los productos que ellos mismos fabrican y solicitan apoyo de la comunidad, ya que es el único sustento con el que cuentan.



Sandra Santillán Ávila tiene 37 años de edad y desde hace 22 migró a Hermosillo en compañía de su esposo Eusebio Mendoza, en busca de un mejor futuro con la venta de artículos que fabrican con un tipo de plástico y otros materiales que aprendieron a fabricar por tradición familiar.



“Cuando nosotros éramos niños, así como los que tengo ahora, nuestros padres nunca pensaron en darnos un estudio, por lo difícil de la situación, no había cómo poder pagar los estudios y entonces nos enseñaron a hacer artesanías.



“Desde niños hacemos artesanías hasta que crecimos y nos casamos, no nos hemos dedicado a otra cosa, sino a puro vender y vender, trabajar en lo que hacemos, hacer nuestras artesanías y venderlas en las calles”, explicó.



La artesana comentó que son cinco familias oaxaqueñas las que radican en Hermosillo desde hace más de dos décadas y cada año venden sus productos en las Fiestas del Pitic y en las playas, en vacaciones de Semana Santa, pero este año fue desastroso para su economía.



“Siempre andamos en la calle, pero ahora lo hacemos nada más viernes, sábado y domingo, pero se nos hace muy difícil porque ya no quieren comprar, ya no quieren salir a ver, porque ahora tocamos en las puertas de las casas, pero a la gente le da miedo salir y nos ha ido muy mal.



“Se nos hace difícil, porque no sabemos dónde mostrar nuestras artesanías y no tenemos un sueldo fijo, como para que digan: ‘Quédense en sus casas’, de esto vivimos”, indicó.



La madre de cuatro niños, de los cuales tres estudian, destacó que las cinco familias acordaron exhibir sus productos en sus hogares.



“De esto vivimos, de esto vive nuestra familia y sabemos que hay gente que tal vez no pueda comprar”, expresó, “pero en este tiempo también podríamos cambiarle el valor de las artesanía por una despensa o algo”.